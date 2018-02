Politici brengen eerbetoon aan Ann-Laure Decadt

Pol Van Den Driessche (N-VA) uit Brugge, Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld) uit Poperinge en Alain Destexhe (MR) hebben gisteren in New York een eerbetoon gebracht aan Ann-Laure Decadt. De vrouw uit Oostnieuwkerke was daar eind oktober slachtoffer van een terreuraanslag.

De drie politici waren in New York voor een jaarlijkse vergadering in verband met de migratieproblematiek. Op de plaats van de aanslag legden ze bloemen. Ondermeer het New Yorkse stadsbestuur plantte er een boom ter nagedachtenis van de acht dodelijke slachtoffers. De deelnemers aan de plechtigheid wandelden ook langs het fietspad waar de terrorist de aanslag pleegde.

Ann-Laure was eind oktober met haar moeder en zus op citytrip in New York. Op het moment van de aanslag deden ze een fietstocht in de stad. Een 29-jarige man reed toen met een pick-uptruck in op de fietsers. Bij de aanslag vielen acht doden en 11 gewonden. De terrorist werd neergeschoten en opgepakt.