Politici starten een talent placementbureau voor zestigplussers

Dat is een talent placement bedrijf voor 60-plussers die na hun loopbaan willen verder werken. Samen willen ze voor hen tijdelijke opdrachten vinden bij bedrijven of openbare besturen waarbij ze hun talent, ervaring, netwerk en passie kunnen inzetten. Dat kan bijvoorbeeld als freelancer of uitzendkracht.

De drie politici nemen met hun start-up Sixie ook alle administratieve romslomp over zodat de kandidaten zich volledig kunnen toewijden op hun opdracht.

Naast Elisabeth Meuleman, Pieter Marechal en Axel Ronse, is ook talent placement bedrijf Accent mede-oprichter van Sixie.

In de raad van adviseurs zitten onder meer Fons Leroy (ex-VDAB), Philippe Muyters (ex-minister van werk) en Peter Vyncke (voormalig ondernemer van het jaar)