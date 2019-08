Politici willen meer investeringen in onze verkeersveiligheid

Politieke partijen uit oppositie en meerderheid willen meer investeringen in verkeersveiligheid voor West-Vlaanderen. Het is een reactie op cijfers van Statistiek Vlaanderen. Die tonen aan dat het aantal verkeersongevallen met doden of zwaargewonden in West-Vlaanderen hoger ligt dan elders.

Vooral onze gewestwegen buiten de bebouwde kom hebben een kwalijke reputatie. Die moeten sneller en beter worden aangepakt, vinden zowel sp.a als N-VA. Geplande werken lopen nu vrij vaak uitstel op, luidt het.

Annick Lambrecht, Vlaams Volksvertegenwoordiger (sp.a):"Er is een enorme onderfinanciering als het over West-Vlaanderen gaat. Er is een dringende inhaalbeweging nodig, niet alleen in meer veilige wegen, maar ook in meer en beter openbaar vervoer. Mensen nemen natuurlijk vaker de auto als het openbaar vervoer ondermaats is, zoals bij ons."

Bert Maertens, Vlaams Volksvertegenwoordiger (N-VA):"Ik maak mij sterk dat wij tegen 2022, of in de loop van 2022 de echt zwarte punten in West-Vlaanderen zullen weggewerkt hebben. Maar andere werken lopen wel vertraging op. In het kader van de regeringsonderhandelingen moeten wij bekijken hoe we de procedures kunnen vergemakkelijken, eenvoudiger maken en vooral versnellen.”

Behalve meer middelen pleit de sp.a ook voor een Vlaams minister van Verkeersveiligheid.