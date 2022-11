Politicoloog: "Ruiselede kan uitslag referendum negeren, maar of dat slim is?"

"Dat wisten de inwoners op voorhand: de uitslag zou niet bindend zijn. Maar of dat slim is? Misschien niet. Ik denk dat het belangrijk zal zijn dat de gemeente de inwoners betrekt in de volgende stappen van het fusietraject", zegt Reynaert.

De cijfers kan je ook op meerdere manieren interpreteren, er bestaat daar geen regel in. "De tegenpartij kan de cijfers zo naar zich toe trekken door de uitslag te bekijken op het aantal stemmers, Maar de meerderheidspartij kan de cijfers goed praten door ze te zien op het totale aantal inwoners. Maar om te zeggen dat de 60 procent dat niet is komen stemmen allemaal ja-stemmers zijn, dat lijkt me niet correct."

