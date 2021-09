Politicoloog: "Situatie De Panne ultieme test nieuw decreet"

De politieke soap in De Panne tart alle verbeelding. Daarom gaan we te rade bij politicoloog Herwig Reynaert.

Ook hij vindt de situatie uitzonderlijk en niet te voorzien. Het gevolg van een nieuw decreet dat net moet vermijden dat een gemeente onbestuurbaar wordt. 'Dit kan de decreetgever toch niet bedoeld hebben', zegt Reynaert. Hij verwacht de komende dagen misschien nog verschuivingen.

'Het is voorzien in het decreet dat de ‘constructieve motie van wantrouwen’ weer kan ingetrokken worden en dan keert de gemeente terug naar de situatie van daarvoor. Maar De Panne is misschien wel de ultieme test voor het nieuwe decreet, net omdat de lokale politieke situatie uitzonderlijk is.'

'Ik denk dat het voorbeeld van Blankenberge, waar het uiteraard ook niet leuk is voor een meerderheid om aan de kant geschoven te worden, maar dat daar het proces vlot is verlopen. De Panne is een ander verhaal, waar je ziet dat na 1 week een nieuwe meerderheid opnieuw een minderheid wordt. Dat is uiteraard niet de bedoeling geweest van de decreetgever', weet Herwig Reynaert nog.