Politicus en zeilwagenkampioen Pascal Demuysere uit De Panne overleden

Gisteren is het raadslid Pascal Demuysere (ACT!E) uit De Panne overleden. Hij was 59 jaar.

De man was ook een gewezen zeilwagenrijder.

Hij werd twee keer wereldkampioen en vijf keer Europees kampioen.

Het bestuur heeft de vlaggen halfstok gehangen als blijk van medeleven met zijn familie.

Pascal Demuysere (ACT!E) startte zijn politieke carrière op 1 januari 2019 als gemeente- en OCMW-raadslid. In de gemeenteraad van september 2019 nam hij tijdelijk afscheid wegens ziekte. Vanaf januari 2020 tot op heden had Pascal zijn functies opnieuw opgenomen. Burgemeester Bram Degrieck: "Het verlies komt hard aan. Pascal was een gewaardeerd gemeente- en OCMW raadslid. Voor vele raadsleden was hij een mentor die kon beschikken over politieke ervaring, een kritische nuchterheid en een eigen kijk op de dingen. Hij zal in het politieke en sociale weefsel hard gemist worden."

Wim Janssens, fractieleider ACT!E: “We verliezen een kleurrijke vriend, die De Panne en haar mensen in zijn hart droeg. Pascal deed aan politiek op zijn manier. Eigenzinnig en principieel, maar steeds aimabel en vol humor. Hij was een groot kampioen in de zeilwagensport, maar vooral in het leven. Zijn sociaal engagement sierde hem. Onze gedachten zijn bij zijn echtgenote, kinderen, familie en vrienden, die hem samen met ons enorm zullen missen.”