Gisteravond is in Dranouter een politie-achtervolging in de gracht geëindigd. Dat schrijft HLN.

Toen de politie een verdacht voertuig wou controleren langs de Dikkebusseweg in Dikkebus, sloeg de wagen op de vlucht. Een combi zette de achtervolging in en er werd ook een helikopter ingezet. De klopjacht eindigde voor de combi en het vluchtende voertuig uiteindelijk in een gracht in Dranouter. Eén inzittende werd opgepakt, twee anderen sloegen op de vlucht. Eén agent raakte lichtgewond.