Politie alert voor man in witte bestelwagen

Dit keer werd in Moen een meisje van 13 aangesproken. Ze was aan het wandelen met haar hond in de Oliebergstraat, toen ze werd aangesproken door een vreemde man in een witte bestelwagen. Hij vroeg haar om in te stappen, maar toen ze haar gsm tevoorschijn haalde, reed de bestuurder snel door.

De voorbije weken zijn in de politiezone Mira al meerdere meldingen binnengekomen van een man in een witte bestelwagen die kinderen lastigvalt. Begin deze maand moest een jongen van 12 het nog op een lopen zetten in Vichte.De politie van de zone Mira is naar eigen zeggen heel alert en alle wijkdiensten en interventieteams zijn op de hoogte. Toch is er voorlopig geen enkel aanknopingspunt of spoor naar een mogelijke dader.