Politie arresteert 16 transmigranten

Een grootscheepse actie in Zeebrugge heeft gisteren resultaat opgeleverd. Alle vermoedelijke schuilplaatsen van transmigranten werden uitgekamd. De politie arresteerde uiteindelijk 16 personen.

Vrijdagavoormiddag 6 november was er ook al een overlegmoment met het Brugse stadsbestuur, politie en de hogere overheid rond de Zeebrugse problematiek. Bedoeling is om transmigratie - op lokaal vlak alvast - efficiënter aan te pakken.

Geen nieuw probleem

Het probleem in Zeebrugge is niet nieuw. Jarenlang al proberen transmigranten er vanuit de haven de oversteek te maken naar het Verenigd Koningrijk. De aanwezigheid van deze mensen zonder papieren in en rond de haven zorgt geregeld voor de nodige overlast en vergroot het onveiligheidsgevoel bij de Zeebruggenaar. Ook worden er geregeld inbraken gepleegd.

(Lees verder onder de foto)

Daarom zakten de nieuwe Federale Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden en Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi op vrijdag 6 november af naar Zeebrugge voor een eerste werkbezoek. Burgemeester Dirk De fauw en Korpschef Dirk Van Nuffel maakten aan de bevoegde regeringsleden een aantal voorstellen over om de problematiek in Zeebrugge efficiënter aan te pakken. “De voorgestelde maatregelen werden alvast met interesse onthaald maar vragen nu uiteraard nog om meer uitwerking”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Check-up bij hotspots

Op dinsdagavond 10 november vond er intussen een grootscheepse actie plaats waarbij een 40-tal politiemensen werden ingezet. De politie controleerde hierbij alle hotspots en plaatsen waar transmigranten zich schuil houden in afwachting van een poging de oversteek te maken. Er werden 16 transmigranten aangetroffen en meegenomen naar het Politiehuis voor verdere afhandeling. Dienst Vreemdelingenzaken beslist nu of de opgepakte transmigranten, die geen strafrechtelijke inbreuken pleegden, naar een gesloten instelling worden verwezen, dan wel het land moeten verlaten.