Politie bereidt zich voor op brexit met acties in Zeebrugse haven

In de haven van Zeebrugge heeft de politie maandagavond een grootschalige actie gehouden in het kader van de strijd tegen mensensmokkelaars. Met een nakende, eventueel harde, brexit in de aantocht hebben de veiligheidsdiensten hun middelen aangepast en uitgebreid.

Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem en gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé volgden de politieactie van dichtbij.

Bij de actie zette de politie nieuwe apparatuur in, zoals de mobiele vrachtwagenscanner en een droneteam. Daarnaast werden ook CO-meetapparatuur, patrouilles te paard, het interventiekorps en speurhonden ingezet.

Nieuwe scanner

Afgelopen maanden bleek uit cijfers van gouverneur Decaluwé zelf nog dat het aantal transmigranten in de regio sterk was gedaald. Zo werden in augustus vorig jaar nog 887 transmigranten opgepakt, tegenover 202 dit jaar. Maar dat kan ook te maken hebben met minder controles en andere routes, aldus de gouverneur. Toch blijven de diensten op hun hoede. "Het lijkt dweilen met de kraan open, maar als we stoppen met dit soort acties dan weten mensensmokkelaars dat dit een zwakke plaats is", vertelt Decaluwé.

De actie is ook belangrijk in het kader van de brexit. "Als straks vrachtwagens zullen stilstaan in het scenario van een harde brexit, dan is het makkelijker om in die vrachtwagens te klimmen", aldus Decaluwé. De politiediensten zijn blij dat ze voortaan gebruik kunnen maken van een nieuwe scanner. "Hopelijk is dit een afschrikmiddel voor mensensmokkelaars", klinkt het.