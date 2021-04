Politie betrapt dieven in auto's op heterdaad in Bredene

"Rond 01u45 dinsdagnacht merkte een politiepatrouille verdachte gedragingen in een geparkeerd voertuig in de Parklaan in Bredene", zegt de woordvoerder van de politie Bredene/De Haan.

"Twee jonge mannen die het voertuig verlieten werden gecontroleerd en het bleek dat ze zonet een diefstal hadden gepleegd uit het voertuig. Ze werden opgepakt".

Meer diefstallen

"Uit nader onderzoek bleek dat ze ook al diefstallen hadden gepleegd uit andere voertuigen", zegt de poiltie.

In totaal bleek het om vier effectieve diefstallen uit voertuigen en vier pogingen daartoe te gaan in de Parklaan, Peter Benoitlaan, Duinenstraat, Nukkerstraat, Fritz Vinckelaan, Polderstraat en Ploegstraat.

De buit bestond uit merkzonnebrillen, cash geld, sigaretten, een muts, een bankkaart,...

Daders uit Bredene

Ze hebben de feiten bekend. Het gaat om een 17-jarige en een 20-jarige Bredenaar. De minderjarige werd voorgeleid bij de jeugdrechter en kreeg voorwaarden opgelegd, terwijl de meerderjarige zich op latere datum zal moeten verantwoorden voor de rechtbank.