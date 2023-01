De raadkamer in Brugge heeft de aanhouding bevestigd van drie mannen, voor enkele woninginbraken in Damme en Knokke-Heist.

De politie kon het trio op heterdaad betrappen en oppakken bij een inbraak in Oostkamp. De lokale politie daar kreeg daarbij de hulp van de federale politie. De drie blijken wellicht ook verantwoordelijk voor inbraken in Knokke-Heist en Damme. De politie kreeg hen in het vizier dankzij het netwerk aan slimme camera's in de regio.

De politie onderzoekt of ze ook nog voor andere feiten in aanmerking komen.