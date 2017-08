Politie betrapt inbrekers warenhuis op heterdaad

Ze zijn intussen aangehouden door de onderzoeksrechter. Rond drie uur hoorde een politiepatrouille een luid alarm in de Kortrijkstraat te Wevelgem. Dat was afkomstig van het warenhuis Carrefour. Na een intensieve speurtocht konden vijf verdachten aangetroffen worden. In hun schuilpand trof de politie de gestolen farden sigaretten aan en nog meer spullen zoals bromfietsen en parfums. De vijf verdachten, één Spanjaard en vier Fransen, werden gearresteerd. De verdachten zijn geen onbekenden voor het gerecht.