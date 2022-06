Politie betrapt vrachtwagens in Zeebrugge

Samen met enkele lokale politiediensten, douane, inspectiediensten en de European Labour Authority controleren de wegpolitie en gerechtelijke politie op de rusttijden van de bestuurders. In totaal doen er meer dan 90 agenten en controleurs mee aan de actie. De controles zijn begonnen om 8.30 uur en duren tot 13 uur.

Bij de controle worden de typische aspecten gecontroleerd, zoals de tachograaf en de boorddocumenten maar er is ook aandacht voor de sociale wetgeving. Daarbij controleert de politie op tekenen van sociale fraude, mensenhandel en de leefomstandigheden van de chauffeurs. Ook let ze op zogenaamde 'rode diesel', roodkleurige stookolie die goedkoper maar verboden is voor auto's en vrachtwagens.

"Tot nu toe hebben wij al 31 inbreuken vastgesteld op de weekendrust. Verder waren er al een zestal inbreuken op de terugkeerplicht en een zestal inbreuken op de tachograaf", zegt Kurt Garrez van de wegpolitie. Tijdens de controle worden alle 239 vrachtwagens op de parking gecontroleerd.

"Er was ook een Moldavische bestuurder met een vals bestuurdersattest", zegt Garrez. De boete voor het niet respecteren van de weekendrust bedraagt 1.800 euro. Die boete kan oplopen tot 2.750 euro per vrachtwagen.

De actie vindt niet toevallig plaats tijdens een verlengd weekend. "De meeste vrachtwagens zijn hier vrijdag toegekomen en staan hier maandag nog steeds. Volgens een Europese wetgeving is dat niet toegelaten. Ze zijn hier dus overduidelijk meer dan 45 uur aanwezig en dat valt zo beter te controleren", aldus Garrez.