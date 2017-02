Politie Bredene/De Haan waarschuwt voor auto-inbraken

Zondagnacht werd in de Zeehondstraat in Wenduine een inbraak gepleegd in een voertuig en maandagnacht werden twee inbraken in voertuigen gepleegd in Bredene. Dat gebeurde in Aalscholverstraat en het Pluvierenerf. De politie van Bredene/De Haan stelde vast dat de geviseerde auto’s telkens van het merk BMW waren (4 of 5 reeks).

Iedere keer werd een klein driehoekig raampje van de achterdeur van het voertuig ingeslagen, waardoor men de wagen kon binnendringen. In Wenduine werd het volledige dashboard gedemonteerd en werd het stuur gestolen. Bij de feiten in Bredene werden telkens airbags, gps, en harde schijf gestolen. In één van de gevallen gingen daders er ook met het aircosysteem, het stuur met schakelpeddels en de automatische versnellingspook vandoor. De daders deinzen er niet voor terug om dat te doen op een oprit van een woning en laten zich niet afschrikken door verlichting.

De politie van Bredene/De Haan stelt een onderzoek in en roept BMW-rijders uit de regio op om hun auto zo veel mogelijk in de garage te plaatsen. Verder wordt gevraagd om waakzaam te zijn en elke verdachte gedraging onmiddellijk te melden op het noodnummer 101.