Politie Brugge doet oproep voor spullen vliegtuig

De politie van Brugge roept na de onwaarschijnlijke vliegtuigcrash van vrijdag op om spullen die uit het vliegtuig zijn gevallen bij haar in te leveren.

In Sint-Andries maakte een piloot vrijdagnamiddag een noodlanding op de Torhoutsesteenweg. Hij en zijn vliegtuig kwamen er met opvallend weinig kleerscheuren vanaf.

De piloot opende de parachute aan het vliegtuig waardoor hij relatief zacht neerkwam. Door dat manoeuvre daalde het toestel wel verticaal en vielen er spullen uit de cockpit naar beneden.

Aangezien die landing even duurde, liggen de voorwerpen vermoedelijk verspreid in de buurt. Het ging om een ervaren piloot die wellicht de juiste en meest veilige keuze maakte door de parachute te gebruiken. De luchtvaartpolitie is wel een onderzoek gestart.