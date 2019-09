Politie Brugge (dringend) op zoek naar 10 inspecteurs

Personeelstekort

In Brugge kampt de politie al een tijd met een personeelstekort. Wie afstudeerde aan de politieschool en op een job in Brugge hoopte, werd vaak door de federale overheid gedwongen ingezet in Brussel, Antwerpen of Gent. Het personeelstekort in Brugge, de derde grootste politiezone van het land, is goed voelbaar en daarom maakt het korps nu extra budget vrij voor ‘bijkomende aanwervingen’. Hierbij mikt politie Brugge zowel op schoolverlaters als op energieke mensen die een carrièreswitch overwegen. Wie zich geroepen voelt, kan zich tot eind oktober inschrijven voor een versneld selectietraject van twee weken. Wie de top 10 haalt, start aan de politieschool en kan een jaar later aan de slag bij de Brugse politie.

Campagne

‘Work@politiebrugge – een spannende job dichtbij huis’ is de slogan van de aanwervingscampagne. Er komt een spotje op FocusWTV en er is ook een oproep via sociale media.