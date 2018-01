Politie Brugge nog steeds op zoek naar hooligans

Na de wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp, in oktober vorig jaar, braken zware rellen uit. 120 heethoofden werden toen opgepakt.

De politie verspreidt nu via sociale media een nieuw filmpje. Wie één van de personen herkent, kan contact opnemen via cluant@politiebrugge.be.

Op vraag van de Procureur des Konings van Brugge zijn we nog op zoek naar enkele personen in het kader van het onderzoek rond de voetbalwedstrijd Club-Antwerp. Herken je een van onderstaande mensen? Neem dan contact op via cluant@politiebrugge.be. Bedankt voor je hulp! pic.twitter.com/fDzUQA0DfE

