Politie Brugge pakt drie verdachte hooligans op

De hooligans hadden toen veel schade aangericht aan het openbaar domein en aan particuliere eigendommen. Ook twaalf politiemensen liepen toen verwondingen op. "Na een grondige analyse van camerabeelden en filmpjes kon de betrokkenheid van de drie verdachten met 100 % zekerheid aangetoond worden", zegt procureur Yves Segaert-Vanden Bussche.

Leden van de harde kern

Het gaat om een 35-jarige man uit Oostkamp die al jarenlang gekend staat als een voetbalhooligan. Hij is al enkele keren veroordeeld wegens slagen en verwondingen. Hij is ook één van de hoofdverdachten in het dossier van de rellen na Club Brugge-Napoli. Een tweede verdachte is een 23-jarige Roeselarenaar. Hij manifesteert zich de jongste twee jaar steeds meer als risico-supporter, en werd reeds enkele keren gesanctioneerd door de Voetbalcel van FOD Binnenlandse Zaken wegens inbreuken op de voetbalwet. De derde verdachte is een man van 30 uit Zedelgem.

De drie verdachten behoren allen tot de harde kern van Club Brugge. Zij werden na verhoor door de politie voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die hen heeft aangehouden. Ze worden beticht van gewapende weerspannigheid in bende, opzettelijke slagen aan politieambtenaren en bendevorming. De derde verdachte zou ook het rode voertuigje hebben vernield van de man voor wie Club Brugge een crowdfunding-actie hield. Ze verschijnen volgende week vrijdag voor de raadkamer.

Lees ook