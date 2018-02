Politie Brugge start onderzoek naar oerwoudgeluiden in Jan Breydel

Voor de tweede thuiswedstrijd op rij waren er oerwoudgeluiden te horen in de tribunes van Jan Breydel. Een klein deel van de supporters liet zich racistisch uit tegenover zwarte spelers van Standard. Eerder was dit ook al het geval bij spelers van Charleroi. De politie van Brugge bevestigt dat ze een onderzoek zijn gestart en dat ze aan de hand van camerabeelden de racistische supporters zullen identificeren.

Statement Club Brugge

Met een statement op zijn website wil Club Brugge "zich uitdrukkelijk distantiëren van elke vorm van discriminatie". "We hebben in het verleden al supporters die zich discriminerend uitlieten geïdentificeerd en zelf stadionverbod opgelegd, in samenwerking met de politie en zullen dit ook in de toekomst blijven doen", klinkt het vrijdag in de mededeling.

Standard-speler Paul-José Mpoku kreeg gisterenavond tijdens de Bekerwedstrijd in de halve finales oerwoudgeluiden over zich heen.

"Gisterenavond liepen onze spelers op met No Sweat/No Glory/No Racism op hun trainingspak geprint. Een slogan die veelvuldig voorkwam op de schermen in het stadion én die door 99 procent van onze supporters in het hart gedragen wordt. Club doet er alles aan om de uitzonderingen uit het stadion te weren. Discriminatie, van welke aard ook, is een maatschappelijk probleem, waar ook Club mee te maken krijgt. We willen dan ook oproepen om dit aan te pakken met vereende krachten, over clubkleuren heen en in heel de maatschappij."