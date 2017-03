Politie Brugge waarschuwt voor drijfzand

Uiteindelijk blijkt het mee te vallen: door werken aan het hoogspanning Stevin Project zijn er enkele putten in de buurt tussen de surfclub van Zeebrugge en Blankenberge.

Deze zijn ondertussen allemaal opgevuld met uitzondering van één. Over deze put is zand gewaaid waardoor wandelaars die er in stappen plots tot kniehoogte in het zand zakken. De stad zal hekken rond de put plaatsen.

Vermijd strandwandeling tussen Zeebrugge en Blankenberge! Plaatsen met drijfzand en diepe putten! #brugge — Politie Brugge (@PolitieBrugge) March 2, 2017

(foto archief)