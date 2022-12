Nog tot tien uur vanavond controleert de politie in Brugge fietsers, bromfietsers en steps. Vooral op verlichting, op hun rijgedrag en ook gsm-gebruik. De actie is nodig, want de politie krijgt veel klachten binnen.

Speciale aandacht is er voor fietsers of bromfietsers die maaltijden aan huis leveren. Wie niet in orde is, riskeert een boete tot bijna 200 euro.

Eerst komen de jongeren aan bod en de pendelaars, later vanavond controleert de politie ook fietsers en bromfietsers die maaltijden aan huis leveren. Zij staan vaak onder tijdsdruk, wat voor gevaarlijke situaties in het verkeer kan zorgen.