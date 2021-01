Politie controleert landsgrenzen, veel ontbrekende verklaringen

Alleen wie daarvoor een geldige reden heeft, mag zich over de landsgrenzen verplaatsen. In Rekkem houdt de politie alvast een oogje in het zeil. Het verbod loopt tot 1 maart. Wie een buitenlandse reis maakt omwille van een dringende reden zoals het werk, voor een begrafenis, studie of de zorg voor een familielid of bezoek aan partner bijvoorbeeld, moet in het bezit zijn van een verklaring op eer. Een modelformulier daarvan is terug te vinden op de website info-coronavirus.be. Maar slechts een enkeling is nu al in orde.

Wie niet in orde is krijgt aan de grenovergang in Rekkem nog geen boete van 250 euro. Nog tot vrijdag houdt de politie het op sensibiliseren. De politie helpt bestuurders bij het in orde brengen van de verklaring op eer.

Lees ook: