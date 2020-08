Aan de grensovergang in Rekkem heeft de politie gecontroleerd op de verplichte terugkeerformulieren. Sinds begin deze maand moeten reizigers die langer dan 48 uur in het buitenland verblijven dat ook registreren.

Zo kunnen diensten bij een eventuele besmetting met het coronavirus kort op de bal spelen. In Rekkem ging de politie alvast niet onmiddellijk over tot verbaliseren, want de meesten toonden zich wel van goeie wil.

Het online formulier moet je binnen de 48 uur voor je terug in België bent invullen en verzenden. Als je een risicoprofiel bent omdat je bijvoorbeeld uit een rode zone komt dan ontvang je een sms om in quarantaine te gaan en een coronatest te doen.