Politie controleert systematisch in Menen tegen overlast

Zij kunnen nu systematische identiteitscontroles uitvoeren, zonder dat daar een aanleiding voor moet zijn.

Probleem in de Barakken

Het gaat vooral om jongeren die het ’s avonds en ’s nachts al te bont maken in de omgeving van de grens, in de Barakken, zeg maar. Wanneer de politie tussenbeide wil komen vluchten ze de grens over en blijven op die manier buiten schot.

"Dat gaat van bushokjes die kapot geslagen worden. Dat gaat over vluchtende auto’s, drugs dealen enz. En we willen toch het veiligheidsgevoel of onveiligheidsgevoel aanpakken", zegt burgemeester Eddy Lust.

"Makkelijker controles"

En daar wil de stad nu paal en perk aan stellen. De burgemeester vaardigt nu een besluit uit, dat systematische identiteitscontroles moet mogelijk maken. Menen wil weten wie daar komt en waarom.

Didier Vandecasteele van Politiezone Grensleie: "Door dat burgemeestersbesluit zijn we veel vrijer, kunnen we gemakkelijker controle doen en zal die controle ook rapper uitgevoerd kunnen worden. Specifiek in onze grensregio is het soms zo dat als we ter plaatse komen, dat er al veel mensen weg zijn, de controle ontvluchten. En als we nu aankomen, kunnen we onmiddellijk controleren."

Samenwerking met Franse politie

Het Delorsplein, net over de grens in Halluin, verandert ’s avonds in een paradijs voor drugdealers. De overlast en kleine criminaliteit in de Barakken is wellicht gelinkt aan drugs. Ook halen jongeren gevaarlijke stunts uit om die te filmen en te verspreiden op sociale media. En dat fenomeen neemt toe.

Burgemeester van Menen Eddy Lust: "Het is zeker niet de bedoeling dat we mensen die daar wonen, een vrouw met een kind, een ouder gaan we niet controleren. Maar wanneer we zien dat er daar hangjongeren zitten of lopen, of verdachte mensen, zal er automatisch een identiteitscontrole gebeuren."

De politiezone Grensleie zal ook nauw samenwerken met de lokale politie in Halluin.

"De Franse collega’s hebben net dezelfde problemen als wij", zegt Didier Vandecasteele van de politie. "Die hebben ook ons burgemeestersbesluit opgepikt. Die vinden dat een heel goed idee. Ze hebben ons gecontacteerd. En normaal gaan wij samen acties doen, spiegelacties aan beide zijden van de grens."

Het besluit loopt tot 6 maart en zal daarna geëvalueerd worden. De maatregel kan eventueel verlengd worden.