Politie controleert vanaf nu gericht in horeca en kantines: 'Bij overtreding meteen boetes'

De politie zal vanaf vrijdagavond gerichte controles uitvoeren in de horeca en kantines in sportinfrastructuur. Daarbij zal er bij overtredingen geen waarschuwing meer worden gegeven.

In afwachting van de beslissingen over de verstrenging van de coronamaatregelen door het Overlegcomité zullen de verschillende politiekorpsen in West-Vlaanderen dit weekend al gerichte controles uitvoeren. Daarbij zal de focus onder meer liggen op het naleven van het aantal toegelaten personen, het aantal personen per tafel en het sluitingsuur.

Zoals vorige week al gemeld, zal de politie in West-Vlaanderen bij een overtreding meteen verbaliseren, zonder waarschuwing. "Een vrijblijvende terechtwijzing en sensibilisering, volstaan niet meer en missen elk effect. Om erger te voorkomen is een kordaat optreden noodzakelijk. Situaties zoals in Brussel waarbij slechts beperkt wordt opgetreden, moeten vermeden worden", reageert gouverneur Carl Decaluwé.