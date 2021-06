Politie doet inval in woning met loods in Bavikhove

De politie is deze morgen binnengevallen in een woning en loods in de Vierkeerstraat in Bavikhove bij Harelbeke. Daar waren ze samen met de civiele bescherming verschillende uren aan de slag.

Wat er precies in de gebouwen aan de hand is, is niet duidelijk. Politie en parket geven geen commentaar maar volgens buurtbewoners werden in het verleden hier al eens cannabisplantjes weggehaald. De zaak ligt nu bij de onderzoeksrechter in Kortrijk.