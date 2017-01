Politie en brandweer in de bloemetjes

De Roeselare Awards ’16 zijn uitgereikt. Daarbij is er een opvallende winnaar van de award voor persoonlijkheid van het jaar: de brandweer, politie en de technische diensten van Roeselare.

De diensten werden in de bloemetjes gezet omdat ze zo vlug en efficiënt reageerden tijden de wateroverlast waar de stad in mei vorig jaar mee te kampen had. Er viel toen zo’n 93,5 mm op 24 uur tijd, een neerslaghoeveelheid die doorgaans op anderhalve maand genoteerd wordt.

Andere genomineerden waren Gilles Muylle, finalist van The Voice, en Tim Boury, die Chef van het jaar werd in de culinaire gids Gault&Millau.