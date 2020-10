Politie flitst het klokje rond morgen

De lokale en federale politie houden vanaf woensdagochtend namelijk een nieuwe flitsmarathon. Deze editie van de flitsmarathon, de dertiende in ons land, gaat woensdagochtend om 6 uur van start. De politiezones en federale wegpolitie houden dan opnieuw gedurende 24 uur over het hele land intensief snelheidscontroles. Er zal zowel op snelwegen als op gewestwegen gecontroleerd worden. In totaal zullen meer dan 100 politiezones deelnemen aan de actie.

Normaal gezien vindt er elk jaar in oktober en in april een flitsmarathon plaats in ons land. De editie in april ging dit jaar, omwille van de coronacrisis, niet door. Bij de flitsmarathon in oktober 2019 werden 30.604 bestuurders betrapt op te snel rijden, 181 rijbewijzen werden ingetrokken. De politie hoopt met de vooraf aangekondigde acties een mentaliteitswijziging teweeg te brengen bij hardleerse bestuurders.