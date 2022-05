Politie geeft verouderd computermateriaal tweede leven

De lokale politie Damme/Knokke-Heist schenkt verouderd computermateriaal aan de internationale sociale onderneming Close the Gap. Die organisatie wil met sociale en educatieve projecten de digitale kloof dichten.

De donatie bestaat onder meer uit 69 computers, 34 schermen, 19 muizen en 20 toetsenborden. “Het gaat om verouderd materiaal dat wel nog bruikbaar is”, zegt ICT-consulent Steven De Voogt. “Het computermateriaal wordt in onze organisatie regelmatig vernieuwd. Zo evolueert de hardware tijdig mee met de snel veranderende softwaretoepassingen. Waar mogelijk schakelen we over van vaste computers naar laptops om ook het mobiele werken verder uit te bouwen.”

Alle politionele info wordt van de computers verwijderd.