Politie houdt alcoholcontroles aan Nederlandse grens

De vaste grenscontroles in verband met de coronamaatregelen zijn intussen weg, maar er gebeuren wel nog mobiele controles. De focus op alcoholcontroles komt er omdat heel wat Belgen de grens lijken over te steken om van de horeca in Nederland te genieten.

Belgen mogen sinds kort hun familie in Nederland gaan bezoeken en mogen ook de grens oversteken om te winkelen. Daarom haalde de politiezone Damme/Knokke-Heist de vaste grenscontroles weg. De grensovergang met Sluis is open, maar de kleinere grensovergangen zijn nog steeds afgesloten.

Wel voert de politie nog mobiele controles uit. "Daarbij focussen we op alcoholcontroles. Veel Belgen gaan de grens over om iets te drinken op de reeds geopende terrassen in Nederland, dus alcoholcontroles zijn zeker op hun plaats", zegt Isolde Van Eenooghe van de politiezone Damme/Knokke-Heist.

Volgens de politie is het aan de grens voorlopig niet veel drukker dan vorige week. Maandagavond trok ze wel al een rijbewijs in van een bestuurder die positief testte bij een alcoholcontrole aan de grens.