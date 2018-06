Politie joagt t zwien deur de bjèten, maar...

De politiezone Arro Ieper organiseert deze zomer een nieuwe alcohol- en drugscampagne. Die werd vandaag voorgesteld in het politiecommissariaat in Ieper.

De bedoeling is om een positieve boodschap te brengen en het principe “samen uit, samen thuis” in de kijker te plaatsen: het is oké om plezier te maken, maar let op elkaar tijdens het uitgaan en zorg dat na afloop iedereen ook veilig en wel thuis geraakt. De campagne heeft een duidelijk West-Vlaams tintje met als slogans: “’t Zwien deur de bjèten joagen - mo tope nor hus!”.

Voor de lancering ervan wordt nu vrijdag en zaterdag een preventiestand voorzien tijdens de Rally van Ieper, waar met het oog op het eind van de examenperiode jongeren gesensibiliseerd worden omtrent alcohol en drugs. Gedurende de zomerperiode zijn er trouwens preventiestanden gepland op verscheidene festiviteiten, zoals o.a. Festival Dranouter.