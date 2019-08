Politie kan inbrekers op heterdaad betrappen in Marke

Agenten van PZ Vlas hebben gisterochtend twee inbrekers opgepakt nadat ze ingebroken hadden in een woning in Marke.

De PZ Vlas had de daders en hun voertuig al een tijdje in het vizier, onder meer dankzij het ANPR-cameraschild. Gisteren zag een anonieme politiepatrouille het gesignaleerde voertuig staan op de oprit van een woning in Marke. De verdachten waren er aan het inbreken en werden op heterdaad betrapt.

Even later werden de verdachten klemgereden op het Olympiadeplein in Marke. In hun voertuig werd de buit teruggevonden van de net gepleegde inbraak als die van een inbraak eerder op de ochtend. De daders hadden ook geprobeerd om een derde inbraak te plegen in een woning, maar werden opgeschrikt door de bewoner. De verdachten zijn gearresteerd en worden voorgeleid voor de onderzoeksrechter.