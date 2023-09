Politie keert politici rug toe: agenten MIDOW voeren actie

In Oostrozebeke hebben politieagenten van de politiezone MIDOW vanmorgen actie gevoerd. Ze protesteren tegen de plannen om de politiezone MIDOW te laten uiteen vallen.

Vanmorgen kwam het politiecollege samen met de burgemeesters van de betrokken gemeenten Meulebeke, Ingelmunster, Dentergem, Oostrozebeke en Wielsbeke.

"In de steek gelaten"

De agenten vormden een erehaag en keerden de politici letterlijk de rug toe.

“Een defusie van een politiezone is nog nooit gebeurd in de Belgische geschiedenis. Onze collega’s voelen zich dan ook in de steek gelaten”, vertellen de agenten.

Onzekerheid

De politiezone MIDOW verdwijnt binnenkort. Doordat Meulebeke fuseert met de stad Tielt wordt voor de zone financieel niet haalbaar. De gemeenten sluiten zich aan bij andere politiezones.

Voor de agenten van de politiezone MIDOW betekent dit onzekerheid. Ze verliezen hun job niet maar ze gaan elders aan de slag moeten.

Commissaris Jona Van Belle: "Wat met de 85 personeelsleden? Gaan zij op in de andere zones of moet een deel naar de federale politie? Vermoedelijk houdt onze zone op te bestaan op 31 december 2024, maar het wordt moeilijk om tot dan alle personeel aan boord te houden. Dat zet ook de basispolitiezorg onder druk."

"We vragen aan de burgemeesters om zo snel mogelijk een plan op papier te zetten", zegt Van Belle. "Nu kijkt iedereen naar elkaar, maar gebeurt er niets. Ook tussen de politiezones, op provinciaal niveau en met Binnenlandse Zaken zijn afspraken nodig. Die kunnen een draaiboek vormen voor andere politiezones die zouden verdwijnen."

Het personeel benadrukt dat de korpschef er alles aan doet om het personeel op te vangen. Volgende week staat een syndicaal overleg gepland met de vakbonden.