Die supporters van Antwerp staan bekend als harde jongens die een confrontatie niet uit de weg gaan. De politie zet een dertigtal manschappen in en er is een combiregeling voorzien waardoor de bussen van Antwerp aan de afrit van de autosnelweg onder politiebegeleiding naar het stadion begeleid worden. De politie houdt de situatie in het oog en evalueert elke dag of er bijsturing nodig is.