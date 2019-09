Politie klist dader vluchtmisdrijf

Vrijdagavond was er omstreeks half elf een aanrijding in de Roggelaan in Kortrijk. Een personenwagen en een bestelwagen schampten in een bocht tegen elkaar, waarbij de bestuurder van de bestelwagen gewoon doorreed. Bij de aanrijding sneuvelde bij beide voertuigen een buitenspiegel en waren er krassen op de zijkant van beide voertuigen.

Een alerte getuige wist dat er een ANPR-camera ter hoogte van het rondpunt ‘Cowboy Henk’ hing en verwees het slachtoffer door naar de politie. In de dispatching van het politiecommissariaat konden, dankzij de beschrijving door het slachtoffer, het voertuig en de nummerplaat van de veroorzaker duidelijk in beeld gebracht worden. Dankzij de nummerplaat kon ook het adres van de bestuurder achterhaald worden. Een politieteam trof de dader aan in zijn woning, met in de buurt ook zijn gehavende bestelwagen. De man werd meegenomen naar het commissariaat voor verhoor en verder onderzoek.