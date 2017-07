Politie kwaad om verzonnen verkrachting

Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie, laat weten absoluut niet gediend te zijn met de verzonnen verkrachting in Oostende eerder deze week. Een jong koppel had toen aangifte van verkrachting gedaan, maar later bleek dat er niets van aan was.

Wat er precies gebeurd is of waarom het koppel de feiten verzon, is niet duidelijk. Wel is zeker dat de jonge vrouw niet verkracht is geweest. Politiewoordvoerder Peter De Waele zegt aan de VRT kwaad te zijn om de valse aantijging: “Een valse aangifte is niet nieuw, maar het tast de geloofwaardigheid van echte aangiftes aan.” De woordvoerder vreest dat als morgen een vrouw echt aangerand wordt aan de kust, ze niet geloofd zal worden. “Bovendien zullen sommige slachtoffers geen aangifte meer doen, wanneer de erkenning er niet meer is. En dan komen we pas in een gevaarlijke maatschappij terecht, waarbij het slachtoffer met een trauma blijft zitten en daders vrij rondlopen."

De Waele wijst daarnaast nog op het onnodige politiewerk, dat allemaal had kunnen vermeden worden. “Heel het politionele en justitionele apparaat. Camerabeelden moeten bekeken worden, laboranten worden ingeschakeld, vrijwel heel het strand is gemillimeterd en ga zo maar door. Dat is een immens werk.”