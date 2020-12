Politie legt lockdownfeestje met 18 Fransen stil in Wingene

In een vakantiewoning in de Gravestraat in Wingene heeft de politie zaterdagavond rond 22 uur een lockdownfeestje stilggelegd. Op het verjaardagsfeest waren minstens 18 mensen aanwezig. Er was ook een discobar, hapjes en overvloedig drank voorzien....

Het feestje werd ontdekt toen een patrouille verschillende voertuigen met Franse nummerplaat opmerkte. De feestende huurders waren voornamelijk afkomstig uit de voorsteden van Parijs.

Lachgas

Bij aankomst van de politie waren een aantal feestgangers al weggelopen. Een buurtbewoner merkte tijdens de interventie nog enkele verdachten in de straat op, maar die konden niet meer gevat worden. De politie trof er wel een zak met onder andere lachgas aan.

Naar huis

Na identificatie en het uitschrijven van coronaboetes moesten de aanwezigen de vakantiewoning verlaten en weer naar huis gaan.

Eerder in het weekend, in de nacht van vrijdag op zaterdag, had de politie van regio Tielt ook al drie lockdownfeestjes stilgelegd. Eentje in Tielt en op twee plekken in Zwevezele.