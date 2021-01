In een woning langs de Sportstraat waren elf mensen een verjaardag aan het vieren. Een buur verwittigde de politie. Die trof, behalve de feestvierders, ook lachgas aan. De politie schreef pv's uit en het lachgas werd in beslag genomen. De aanwezigen zullen een boete van 750 euro krijgen. De organisator 4.000 euro. Het is lang niet de eerste keer dat er in Oostende een clandestien feestje gehouden wordt. Eerder al legden agenten een doop- en een huwelijksfeest stil.

Bekijk ook: