Politie legt paasfeest in Gistel stil

De politie van de zone Kouter werd getipt over het paasfeest in een rijwoning. Toen ze aankwamen merkten ze dat er een BBQ aan de gang was met meer dan 30 volwassenen en nog enkele kinderen. Iets wat in deze periode uiteraard verboden is. De dertig volwassen kregen allemaal een proces-verbaal en zullen dus een boete van 250 euro kunnen verwachten.

“De politie ging met drie ploegen ter plaatse. De woning werd ontruimd en alle aanwezigen werden geverbaliseerd”, aldus Gauthier Defreyne, burgemeester van Gistel aan Het Nieuwsblad. “Het gaat om een gezin dat al vaker voor overlast heeft gezorgd in de buurt. De verhuurder heeft reeds een uitzettingsbevel van de vrederechter, maar dat kan door de coronacrisis niet uitgevoerd worden tot 17 juli.”

