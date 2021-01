Politie maakt zich klaar voor grenscontroles

Vanaf dan zijn niet-essentiële verplaatsingen naar het buitenland zeker tot 1 maart verboden. Toeristische reizen kunnen niet meer, professionele wel. Ook verplaatsingen in een co-ouderschap mogen nog. Maar het is nog wachten op exacte richtlijnen. De politie hoopt die vandaag te ontvangen.

Sensibiliseren

Vanmorgen was er al een controle van politiezone Grensleie in Menen, aan de grens met het Franse Halluin. Stefaan Vannieuwenhuyse (PZ Grensleie): 'We zeggen al enkele weken dat wij de belangrijke grensovergangen niet systematisch, maar wel dynamisch controleren. Vandaag maken we bestuurders duidelijk dat vanaf morgen het ministrieel besluit van toepassing zal zijn.'