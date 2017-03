Politie massaal op de been voor Roeselare-Antwerp

De politie laat niets aan het toeval over voor de voetbalwedstrijd Roeselare-Antwerp van komende zaterdag.

Sterker nog, het is de grootste operatie ooit voor politiezone RIHO. En dat is niet onlogisch, want heel wat supporters van Antwerp hebben een bijzonder kwalijke reputatie.

Er is plaats voor 800 bezoekende supporters, maar wellicht komen er veel meer naar Roeselare. Van aan het stadion tot in het centrum van de stad zullen de ordediensten massaal aanwezig zijn. De wijk Schiervelde, waar ook het stadion ligt, wordt afgesloten, behalve voor de bewoners zelf. De match tussen Roeselare en Antwerp is beslissend voor promotie naar de hoogste klasse. Antwerp verdedigt een 3-1 voorsprong.