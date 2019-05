Politie Middelkerke pakt 19 transmigranten op

In de omgeving van de parking Mannekensvere aan de E40 in Middelkerke heeft de politie Middelkerke donderdagavond een grote politieactie uitgevoerd. Daarbij werden 19 transmigranten opgepakt.

De actie was een samenwerking met politiediensten Westkust, Riho, Ieper en het interventiekorps West-Vlaanderen. In totaal was er een politiemacht van 25 man betrokken.

Er is al langer overlast van transmigranten rond de parking Mannekensvere bij Middelkerke. "We hebben al eerder acties uitgevoerd en zijn van plan om er te blijven uitvoeren tot de overlast stopt. Dat doen we in afwachting van de beloofde omheining rond de parking", aldus commissaris Frank Vandenabeele.

Drone

Bij de actie werd een drone van de federale politie ingezet die met een thermische camera de hotspots screende. Daarmee konden negentien transmigranten opgespoord en opgepakt worden, waaronder zes Afghanen, vijf Pakistanen, vier Iraniërs en vier Irakezen zonder geldige verblijfspapieren. Eén van de transmigranten probeerde te vluchten maar werd snel gevat door middel van de drone.

Er was een gerechtelijk officier van de Dienst Vreemdelingenzaken aanwezig. Er zal dus snel beslist worden over het lot van de arrestanten.