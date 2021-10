De inzet van politiemensen en middelen - om de 18-jarige jongeman te vinden en in te rekenen - was enorm: meer dan 100 mensen. De veiligheidsdiensten volgden gisteren een draaiboek dat klaar ligt.

"Er zijn inderdaad wel wat technieken waarover ik niet kan uitweiden. Maar er zijn ook bijzondere bijstandsteams gevraagd die ook de man gearresteerd hebben. Dus er wordt ook opgeschaald op een bepaalde wijze. Op een bepaald moment was er ook een samenwerking met de zone Mira. Omdat we signalen hadden dat de persoon in die zone aanwezig was. Ik denk toch wel dat we meer dan 100 politiemensen hebben ingezet", aldus Filip Devriendt, korpschef van politiezone Vlas.

