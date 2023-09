Politie neemt 11 honden in beslag bij fokker

Bij een hondenfokker in Roeselare zijn 11 honden in beslag genomen. Volgens de politie waren de honden angstig en voldeed hun huisvesting niet zoals het zou moeten volgens de dierenwelzijnswet.

Het gaat in totaal om 8 volwassen honden en 3 puppy's. Die worden nu opgevangen in 3 verschillende dierenasielen. Bij eerdere controles zijn ook al overtredingen vastgesteld. Daardoor loopt de procedure om de erkenning van de fokker uit Roeselare in te trekken.