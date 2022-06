Politie neemt auto in beslag voor asociaal rijden in Roeselare

In Roeselare is voor het eerst een auto bestuurlijk in beslag genomen voor verkeersinbreuken en asociaal rijgedrag. Dat laat de politiezone RIHO (Roeselare, Izegem, Hooglede) weten.

“De rijstijl van de automobilist (27) was al een tijdje een doorn in het oog van de bewoners van het centrum in Roeselare,” zegt woordvoerder Carl Vyncke.

“De politie kreeg heel wat meldingen binnen: slippende banden, herhaaldelijk en luidruchtig versnellen, driften in bochten, luide muziek, knallende uitlaat en onaangepaste snelheid waardoor andere en vooral zwakke weggebruikers in gevaar werden gebracht.”

Tijdens een controle kon de politie de wagen onderscheppen. Hij werd op heterdaad betrapt bij enkele overtredingen. Het rijbewijs van de bestuurder (27) uit Roeselare is voor 15 dagen ingetrokken. Hij was niet aan zijn proefstuk toe.

Ook zijn auto is in beslag genomen. “En een retributie van 250 euro, de kosten van de sleping en de bewaring (25 euro per begonnen dag) moeten door de overtreder te worden betaald vooraleer hij zijn voertuig terug in bezit kan nemen.”

Nieuw reglement

“Eind februari 2022 voerde de gemeenteraad op voorstel van burgemeester Kris Declercq het retributiereglement in op bestuurlijke inbeslagname en bewaring van voertuigen. Het reglement voorziet in de bestuurlijke inbeslagname van voertuigen van chauffeurs die door hun rijgedrag de veiligheid van andere weggebruikers ernstig in gevaar brengen”, zegt Carl Vyncke.

Met deze bestuurlijke maatregel wenst de burgemeester paal en perk te stellen aan deze vorm van criminaliteit: “De openbare veiligheid is voor mij prioritair. Dergelijk asociaal verkeersgedrag kan niet aanvaard worden in onze stad.“

De burgemeester waarschuwt toekomstige overtreders dat hen hetzelfde lot zal beschoren zijn. Daarnaast looft hij de inspanningen van de politie “die binnen dit dossier uitstekend werk hebben geleverd”.