Politie neemt drugs en verboden wapens in beslag bij grote controle-actie op E17

Bij een grootschalige controle-actie op de E17 gisteren zijn drugs en verboden wapens in beslag genomen. Eén persoon had bijna een kilogram marihuana bij zich.

In totaal zijn 136 voertuigen gecontroleerd en 133 weggebruikers. 19 mensen waren in het bezit van drugs, 9 bestuurders bleken te rijden onder invloed van drugs. Er zijn ook wapens aangetroffen: twee telescopische wapenstokken, een stroomstootwapen, een mes, een pistool met rubberkogels en een handvuurwapen. In totaal werd ook 17.000 euro cash geld in beslag genomen.

Samenwerking

De actie vond plaats in Marke en het Oost-Vlaamse Nazareth. Zo'n veertig politieagenten namen eraan deel, samen met de douane. Bedoeling was om de samenwerking op het terrein te verbeteren en dan specifiek bij achtervolgingen van verdachte voertuigen. In de toekomst komen er gelijkaardige acties waarbij ook de Antwerpse politie wordt betrokken, zodat de volledige E17 tussen Nederland en Frankrijk wordt gecontroleerd.

