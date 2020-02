Politie neemt maatregelen voor Club-Manchester

De Europa League wedstrijd wordt als een risicowedstrijd beschouwd. In 2015 kwam het al tot confrontaties tussen beide supportersclubs in hartje Brugge.

Geen gemengd vervoer en glasverbod

Om dergelijke "ontmoetingen" te vermijden heeft de politie De Lijn en taxibedrijven gevraagd om aanhangers van beide clubs niet samen te vervoeren. Horecazaken binnen een straal van 1000 meter rond het stadion en in enkele buurten in de Brugse binnenstad mogen geen drank serveren in een glas. Ook aan supermarkten en nachtwinkels werd gevraagd om alcohol niet extra te promoten die dag en zich ook aan het glasverbod te houden. Ook na de wedstrijd blijft dit een aandachtspunt in de Brugse binnenstad waar het gros van de supporters blijkt te overnachten. De dienst leefmilieu zal die dag extra inspanningen leveren om de achtergelaten rommel van supporters zo snel mogelijk op te ruimen. Er zijn ook extra urinoirs voorzien op enkele cruciale plaatsen.

Filtercontroles en vuurwerkverbod

De Brugse politie voorziet een versterking van de manschappen en zal ook filtercontroles houden op de wegen naar het stadion. Buitenlandse supporters die geen geldig ticket op zak hebben worden wandelen gestuurd. Op de dag van de match (20 februari nvdr) worden ook tekstkarren ingezet om passanten te informeren over hinder op de weg.

Britse voetbalfans mogelijk door centrum

De kans bestaat dat de Brugse politie op 20 februari wel een optocht zal toelaten waarbij de supporters van Manchester United vanop de Markt onder politiebegeleiding naar het stadion trekken. Wie dan pyrotechnisch materiaal afsteekt of het te bont maakt, kan bestuurlijk worden aangehouden tot na de match. De politie verwacht minstens zowat 1500 Engelse supporters.