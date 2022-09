De cocaïne was bestemd voor Groot-Brittannië. Een alerte werknemer verwittigde de politie toen hij zag hoe de pakketten uit een bestelwagen werden overgeladen in een vrachtwagen met Britse nummerplaat. De Litouwse vrachtwagenchauffeur pleit onschuldig. Hij is samen met drie Britten aangehouden. De vrachtwagen en bestelwagen zijn in beslag genomen.