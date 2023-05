Politie oefent op school: man met mes valt leerlingen aan

In Avelgem heeft de politie een man opgepakt die met een mes verschillende slachtoffers heeft gemaakt. Geen paniek, het is niet echt gebeurd, maar het gaat om een belangrijke oefening voor de politie die ze één keer per jaar doen.

In een realistische omgeving ook, want in een oud en verlaten schoolgebouw

Dit is het scenario van de oefening: een razende vader valt een school binnen met een slagersmes. Hij wil de pesters van zijn zoon een lesje leren, nadat er online beelden zijn verschenen van de pesterijen. Een oefening voor de politie, die dit soort situaties niet gewoon is.

Jana Dewulf van Politiezone Mira: "In andere omstandigheden zal er eerst een perimeter ingesteld worden en wachten ze op speciale eenheden. Hier is het zo, de dader wil op korte tijd zoveel mogelijk slachtoffers maken. De ploegen moeten dus koste wat het kost zo snel mogelijk binnengaan. Snelheid primeert in deze omstandigheden."

"Bewust zijn dat dit kan"

Dit is een voorbeeld van een zogenoemd AMOK-incident. Een term die uit Maleisië komt en die 'moorddadige aanslag' betekent. De politie oefent er één keer per jaar op, sinds het drama in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde. Kim De Gelder bracht toen 2 baby’s en een kinderverzorgster om het leven.

"We moeten er ons altijd van bewust zijn dat het kan. Het is geen ver-van-mijn-bed-show meer. Het gebeurt niet enkel nog in Amerika", zegt Jana Dewulf.

Eerste Hoofdinspecteur Frank Geenens: "We hebben ook een feit gehad vorig jaar met een verdachte die gecirculeerd heeft tussen Waregem, Kortrijk en hier in Avelgem aangetroffen geweest is. Je mag de impact niet onderschatten. Een heli die overvliegt, de school in lockdown, de leerlingen hebben geen contact met de ouders. Dat levert toch een aantal problemen op, waaruit blijkt dat communicatie heel belangrijk is in dat geheel."